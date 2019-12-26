Son dakika: Van'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Alınan son dakika bilgisine göre Van'da 3.1 şiddetinde deprem oldu. Yaşanan ufak çaplı sarsıntılar vatandaşlar tarafından pek hissedilmese de tedirgin olunmasına neden oluyor. Gün içerisinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi takip edilirken haberimizin içerisinde bulunan linke tıklayarak güncel listeye ulaşabilmeniz mümkün. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte Van'da yaşanan son dakika deprem ile ilgili tüm detaylar ve takip edebileceğiniz güncel sarsıntıların listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU: VAN'DA 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 26 ARALIK

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.26 10:23:30 37.2080 27.7437 0.0 -.- 1.6 -.- GOKCELER-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.26 10:13:37 39.4708 27.9738 10.1 -.- 1.3 -.- YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 10:12:15 39.4487 27.9342 8.9 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 10:07:52 37.9115 42.9285 5.0 -.- 3.0 3.1 DALBASTI-CATAK (VAN) REVIZE01 (2019.12.26 10:07:51) 2019.12.26 09:54:12 36.4340 28.7313 12.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.26 08:56:19 37.2020 27.7947 2.9 -.- 1.7 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.26 08:14:45 34.9038 24.1447 22.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.26 07:37:51 34.9327 24.2752 5.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.26 07:23:04 34.9685 24.1908 10.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.26 07:21:02 34.9600 24.1703 11.3 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.26 07:05:16 39.4733 27.9295 8.8 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 06:59:17 39.4458 27.8832 9.4 -.- 1.7 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 06:26:01 37.9623 42.9140 5.0 -.- 1.6 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.26 06:18:46 39.4375 27.9250 9.3 -.- 2.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 06:09:40 39.4418 27.8942 11.1 -.- 1.7 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 06:03:42 39.4130 27.9120 8.3 -.- 1.4 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 05:55:34 39.4447 27.9005 6.9 -.- 3.5 3.2 BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 05:00:52 39.4457 27.8807 9.2 -.- 2.2 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 04:55:27 39.4483 27.9155 6.8 -.- 3.8 3.5 BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 04:32:58 38.4017 30.8540 3.0 -.- 1.5 -.- ARMUTLU-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.12.26 04:26:15 36.4243 28.6758 11.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.26 04:20:08 40.1990 24.6705 9.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.26 04:17:09 39.5528 25.9697 6.3 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.26 03:13:13 38.2638 42.8502 5.4 -.- 1.8 -.- YANIKCAY-GEVAS (VAN)