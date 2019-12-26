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: Van'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi listesi...

Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bilgisine göre Van’da 3.1 şiddetinde deprem olduğu bilgisi verildi. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada görülen sarsıntılar vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Gün içerisinde internet üzerinden Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi yoğun olarak araştırılırken Kandilli Rasathanesi sosyal medya üzerinden yaşanan son dakika sarsıntıları ile ilgili detayları da vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli tarafından paylaşılan ile ilgili detaylar ve gün içerisinde yaşanan sarsıntıların güncel listesi…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:30
Son dakika: Van'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Alınan son dakika bilgisine göre Van'da 3.1 şiddetinde deprem oldu. Yaşanan ufak çaplı sarsıntılar vatandaşlar tarafından pek hissedilmese de tedirgin olunmasına neden oluyor. Gün içerisinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi takip edilirken haberimizin içerisinde bulunan linke tıklayarak güncel listeye ulaşabilmeniz mümkün. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte Van'da yaşanan son dakika deprem ile ilgili tüm detaylar ve takip edebileceğiniz güncel sarsıntıların listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU: VAN'DA 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 26 ARALIK

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.12.26 10:23:30  37.2080   27.7437        0.0      -.-  1.6  -.-   GOKCELER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.12.26 10:13:37  39.4708   27.9738       10.1      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel
2019.12.26 10:12:15  39.4487   27.9342        8.9      -.-  1.9  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.26 10:07:52  37.9115   42.9285        5.0      -.-  3.0  3.1   DALBASTI-CATAK (VAN)                              REVIZE01   (2019.12.26 10:07:51)
2019.12.26 09:54:12  36.4340   28.7313       12.8      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.12.26 08:56:19  37.2020   27.7947        2.9      -.-  1.7  -.-   CAMOVALI-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.12.26 08:14:45  34.9038   24.1447       22.6      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.26 07:37:51  34.9327   24.2752        5.5      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.26 07:23:04  34.9685   24.1908       10.0      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.26 07:21:02  34.9600   24.1703       11.3      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.12.26 07:05:16  39.4733   27.9295        8.8      -.-  1.6  -.-   SELIMIYE-(BALIKESIR)                              İlksel
2019.12.26 06:59:17  39.4458   27.8832        9.4      -.-  1.7  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.26 06:26:01  37.9623   42.9140        5.0      -.-  1.6  -.-   KORULU-CATAK (VAN)                                İlksel
2019.12.26 06:18:46  39.4375   27.9250        9.3      -.-  2.6  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.26 06:09:40  39.4418   27.8942       11.1      -.-  1.7  -.-   KUSKAYA-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.26 06:03:42  39.4130   27.9120        8.3      -.-  1.4  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel
2019.12.26 05:55:34  39.4447   27.9005        6.9      -.-  3.5  3.2   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.26 05:00:52  39.4457   27.8807        9.2      -.-  2.2  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.26 04:55:27  39.4483   27.9155        6.8      -.-  3.8  3.5   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2019.12.26 04:32:58  38.4017   30.8540        3.0      -.-  1.5  -.-   ARMUTLU-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2019.12.26 04:26:15  36.4243   28.6758       11.7      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.12.26 04:20:08  40.1990   24.6705        9.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.12.26 04:17:09  39.5528   25.9697        6.3      -.-  2.1  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.12.26 03:13:13  38.2638   42.8502        5.4      -.-  1.8  -.-   YANIKCAY-GEVAS (VAN)

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