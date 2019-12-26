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Yılbaşında resmi daireler açık mı? Salı günü resmi daireler ve bankalar hizmet veriyor mu?

Yılbaşına günler kala binlerce vatandaş resmi tatil ile ilgili araştırmalara başladı. bankalar ve resmi kurumlar açık mı olacak sorusu o gün kamu kurumlarında bazı işlemler yapması gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçmiş senelerdeki uygulamalara göre 1 Ocak Çarşamba günü kamu ve özel bankalar kapalı olacaktır. Peki, Yılbaşında resmi daireler açık mı? 31 Aralık Salı günü resmi daireler ve bankalar, hastaneler hizmet veriyor mu? ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:04
Yılbaşında resmi daireler açık mı? 31 Aralık Salı günü resmi daireler ve bankalar hizmet veriyor mu?

31 Aralık bankalar ve resmi kurumlar açık mı olacak sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. O gün kamu kurum ve kuruluşlarında halletmesi gereken işlemleri olan vatandaşların merak konusu haline gelen bu sorunun cevabı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 31 Aralık Salı günü resmi daireler ve bankalar, hastaneler hizmet veriyor mu? 31 Aralık resmi tatil mi?

31 ARALIKTA BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR AÇIK MI OLACAK?

Geçmiş senelerde ki uygulamalara göre 1 Ocak Çarşamba günü kamu ve özel bankalar kapalı olacaktır. Bankalar yılbaşında kapalı olacak ancak 31 Aralık 2019 günü mesai bitimine kadar müşterilerine hizmet sunmaya devam edecektir.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl salı gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olarak belirlendi. 31 Aralık Salı günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

HASTANELER YILBAŞINDA AÇIK MI?

Özel ve devlet hastaneleri, yılbaşı günü acil servislerini açık bulunduracak. Ancak acil durumların dışında hastane personelleri yılbaşı gününü izinli geçireceklerdir.

PTT VE KARGOLAR YILBAŞINDA AÇIK MI?

PTT ve kargolarla ilgili resmi bir kurumdan açıklama gelmemesine rağmen yeni yılın ilk gününde resmi tatil bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı da yılbaşında tatil yaparak bir günlüğüne ara verecek. Bunun dışında özel kargo firmalarının de kural olarak yılbaşında tatil yapması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.

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