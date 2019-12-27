Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

'de yaşayan Tuğba Kaya (23), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.12.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 17:28
1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN