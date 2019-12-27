100 yıl sonra İstikâl madalyalarına kavuşacaklar

BUGÜN NELER OLDU

KurtuluşSavaşında hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Askerlerin ve gazilerin madalyaları yakın mirasçılarına teslim edilecek. Başvurulardan 13 askerin Kurtuluş Savaşı'na katıldıkları tespit edildi. Şehit ve gazilerin isimleri şöyle: Yedek Subay Hüseyin Avni Atlı adına kızı Adile Baloğlu. Serçavuş Muavini Ahmet Ulusoy adına oğlu Ahmet Remzi Ulusoy. Çavuş Burhan Şafak adına oğlu Hasan Şafak. Çavuş Mehmet Gür adına oğlu Saim Gür. Er Mehmet Demir adına oğlu Mustafa Demir. Er Necmettin Uygur adına oğlu İhsan Hulki Uygur. Er İsmail Demir adına oğlu Ali İhsan Demir. Er Veli Akkaya adına kızı Leyla Yüksel Akkaya. Er Osman Boztepe adına torunu Muammer Boztepe. Er Raşit Akyüz adına torunu Yunis Kalender. Er Mehmet Abdioğulları adına torunu Mehmet Abdioğulları. Er İsmail adına torunu İsmail Sözüdoğru. Er Musa adına yeğeni Mehmet Ali Memiş.