Ahmet’i birlikte iyileştireceğiz

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Batman Valiliği'nin komisyon kurup yardım kampanyası başlattığı beyin küçülmesi hastası (NCL2) Ahmet Çınar (5) için umutlar yeşerdi. Çocuğun tedavisi için bankalarda yardım hesapları açıldı. Batman Valisi Hulusi Şahin, SABAH'ın haberinin ardından Ahmet Çınar için açılan hesaplara 10 bin lira yatırarak ilk yardımda bulunan bağışçı olmuştu.Yardımlar Ziraat Bankası Batman Şubesi'nde Ahmet Çınar Abay adına açılan: TR06 0001 0005 5791 6598 7050 01 numaralı TL, TR49 0001 0005 5791 6598 7050 03 numaralı euro, TR76 0001 0005 5791 6598 7050 02 numaralı dolar hesapları ile Halk Bankası Batman Çarşı Şubesi'nde: TR58 0001 2001 2960 0001 1131 19 numaralı TL, TR71 0001 2001 2960 0035 0006 11 numaralı euro ile TR77 0001 2001 2960 0023 0025 73 numaralı dolar hesaplarına yapılabilir. Batman Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni olan baba İhsan Abay, Ahmet Çınar'ın yardım çığlığını duyurduğu için SABAH'a teşekkür etti. Baba Abay, "Bu kez umutluyum, bütün Türkiye'nin bize derman olacağına inanıyorum. Oğlum Emircan Mert(11) yaklaşık 7 yıl önce bu hastalığa yakalanmıştı ve bir süre sonra yatalak oldu. Hastalığı ilerlediği için artık tedavi edilemiyor.O hastalığa yakalandığında tedavi için ilaç mümkün değildi. 2017'de NCL2 hastalığı için geliştirilen ilaç yurt dışında tedavide kullanılıyor. Ahmet Çınar'ın da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince dünyamız yıkıldı. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 70 kişide var bu hastalık. Pahalı olan ilacı alabilmemiz mümkün değil. Tek çare yardımlar" dedi. Anne Fatma Abay da "Milletimizin de el atmasıyla inşallah oğlum Ahmet Çınar'ı kurtaracağız" ifadesini kullandı.