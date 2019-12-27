Son dakika: Avcılar bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti

Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra eşgalini belirledikleri şüpheliyi arıyor.

3 GÜN ÖNCE DE AVCILAR'DA BİR BANKADA SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞTU

Avcılar'da, 24 Aralık tarihinde bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi.



Olay, saat 24 Aralık 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi D - 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinde meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

BANKAYI 20 BİN TL'LİK BORCU İÇİN SOYMAYA KALKMIŞ

Üniversite Mahallesi'ndeki D - 100 yan yolu üzerinde bulunan şubesine gelen Murat T. elindeki tabanca ile kapıya gelerek bir el ateş ederken, kasadaki paranın kendisine verilmesini istedi. Banka görevlileri Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne anında bilgi verirken, güvenlik görevlisi soyguncuyu oyalamaya çalışarak müdahale etmek istedi. Soygun girişiminde bulunan şüphelinin elindeki tabancanın yere düşen en kovanından kuru sıkı olduğunu anlayan güvenlik görevlisi müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirirdi. Hemen olay yerine polis ekipleri de şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yunus ekibi tarafından Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye götürülen Murat T.'nin uzun süreden bu yana işsiz olduğunu, 20 bin TL borçlu olduğunu, alacaklıların kendisini sıkıştırmaya başladığını, borcunu ödemek için bankayı soymaya karar verdiği itirafında bulunduğu öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.