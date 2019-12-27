Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü

Muhammet Yaman idaresindeki 41 NY 886 plakalı otomobil, Ormanköy-Akyazı arasında yoldan geçen bir köpeğe çarptı. Yaman, köpeği kontrol etmek ve yola savrulan parçaları toplamak için aracından indi.

Bu sırada O.A'nın kullandığı otomobil, Yaman'a çarparak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaman'ın yanında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen eşi, sinir krizi geçirince sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, otomobilin çarptığı köpek telef oldu.