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Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü

'nın Akyazı ilçesinde çarptığı köpeği kontrol etmek için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaman'ın yanında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen eşi, sinir krizi geçirince sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.12.2019 22:06 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 22:27
Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü

Muhammet Yaman idaresindeki 41 NY 886 plakalı otomobil, Ormanköy-Akyazı arasında yoldan geçen bir köpeğe çarptı. Yaman, köpeği kontrol etmek ve yola savrulan parçaları toplamak için aracından indi.

Bu sırada O.A'nın kullandığı otomobil, Yaman'a çarparak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...

Yaman'ın yanında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen eşi, sinir krizi geçirince sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

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Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü
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