Çırağa palangalı ışkence

BUGÜN NELER OLDU

Konya Karatay'da, çıraklık yapan gence akıl almaz işkence "Bu kadarına da pes" dedirtti. Olay şöyle gelişti: H.H.Y. (17) ile kardeşi E.A.Y. (15), eylülde araç yedek parça satışı yapan M.C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp vidanın numarasını sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü. İş yeri sahibi M.C., iddiaya göre vidayı unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında "caraskal" olarak bilinen palangaya bağlayıp astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için bu durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y., olayın ardın o iş yerine bir daha gitmedi.Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldü. Gözünde morarma ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastaneye gidip tedavi oldu, rapor aldı, ardından polise gidip M.C.'den şikâyetçi oldu. M.C. hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma açıldı. Ağabeyinin olayının ardından E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü işkenceyi ailesine anlattı. Ailesi de avukatları aracılığıyla E.A.Y.'nin işkence gördüğü sırada ağabeyi tarafından çekilen fotoğrafı delil olarak kullanıp, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. E.A.Y., "Daha önce de iş yerinde makineyi temizlerken üzerime kimyasal su sıkmışlardı. Ertesi gün her yerim kabarmıştı" dedi.