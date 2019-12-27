Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Aralık Diyanet İşleri Cuma hutbesi konusu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak Müslüman vatandaşlara oldukça önemli öğütler ve bilgiler veren Cuma Hutbesi yayına alındı. Öte yandan yayınlanan hutbenin bu hafta hangi konulara değindiğini ve içeriğini merak edenler arama motorlarında yoğun olarak diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 27 Aralık Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tüm detaylar…

27 ARALIK DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 27 Aralık Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;