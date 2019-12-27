Mübarek cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazında hangi dualar, sureler okunur?

Cuma günü dünya üzerindeki tüm Müslümanlara mutluluk ve huzur veren bir gün. Müminler bu güzel ve anlamlı günde yaşadığı mutluluğu diğer Müslüman kardeşlerine yansıtarak, paylaşmaya devam ediyor. Bu önemli ve anlamlı günün değerini kavramak ve namaz ibadetini yerine getirmek için camileri doldurmaya hazırlanan vatandaşlar öğle ezanını müteakip ellerini dualar etmek için semaya kaldıracak. Diğer yandan vatandaşlar camileri doldurmadan önce hafızalarındaki bilgileri tazelemek ve bilmedikleri bilgileri öğrenmek amacıyla arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur? Sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor. Biz de Diyanet bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı bilgilerini içeriğimizde derledik. İşte Cuma namazı nasıl kılınır? Sorusunun yanıtı ve abdest alınış bilgileri…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet bilgileriyle Cuma namazı kılınışı ile cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? Sorularının tüm yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;