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Bugün saat kaçta kılınacak? 27 Aralık 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri saatleri

kaçta? sorusu her ilde günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Cuma namazı saatleri Türkiye'nin her bölgesinde değişiklik göstermekte olduğundan vatandaşlar kendi illerindeki saatleri araştırmaktadırlar. Diyanet 27 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitlerini duyurdu. Bugün eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yapılacaktır. Haberimizde, Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler eşliğinde 27 Aralık 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı ezan vakitlerine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 09:45
Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? 27 Aralık 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri saatleri

İslam alemi için önem arz eden saat kaçta kılınacak? Bugün eller semaya yükselecek ve dualar edilip toplu namazlar kılınacak. Müminlerin en mübarek günlerinden biri olan Cuma'da en önemli davranış ise namaz kılıp, dua etmek ve fakiri doyurmaktır. Bilindiği üzere namaz kılan bir toplum madden ve mânen sıhhatli olur. Bu bağlamda; Bugün Cuma namazı saat kaçta, il il namaz vakitlerini hazırladığımız içeriğimizde aradığınız sorulara yanıt bulabileceksiniz. Peki, 27 Aralık ? Haberimizde, Ankara, İstanbul ve İzmir Cuma ezan saatleri ve il il namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 27 ARALIK

Cuma namazı saatlerine ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerimizin saatlerine buna ek olarak diğer illerimizde Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını haberimizin devamında yer alan sayfada görebilirsiniz.

İşte illerimize göre Cuma namazı saatleri...

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Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? 27 Aralık 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri saatleri
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