Cuma namazı saat kaçta? 27 Aralık Cuma ezan ve namaz vakitleri burada! İşte saatler

Yeni bir Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar bugün ibadetler edecek ve ellerini semaya kaldıracaklar. Camiler dolup taşarken, Cuma namazı saati de vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle Cuma namazı saat kaçta sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Günlerin uzaması nedeniyle Cuma namazı saatleri de sürekli olarak değişiyor. Haberimizde, 27 Aralık 2019 tarihli Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz. İşte Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı ve illerimize göre Cuma saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 81 ve ilçelerine ait Cuma namazı saatleri burada! İşte il il cuma namazı ezan vakitleri...