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Cuma namazı saat kaçta? Cuma ezan ve namaz vakitleri burada! İşte saatler

Bugünün Cuma olması sebebi ile öğle vaktinde camiler dolup taşacak ve gün boyunca dualar edilerek eller semaya kalkacak. Cuma namazı saati yaklaşması nedeniyle vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Haberimizde, , İstanbul, İzmir, , gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere illerimize ait Cuma namazı vakti ve namaz saatlerine ulaşabilirsiniz. İşte 2019 tarihli namaz vakitleri ve Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:57
Cuma namazı saat kaçta? 27 Aralık Cuma ezan ve namaz vakitleri burada! İşte saatler

Yeni bir Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar bugün ibadetler edecek ve ellerini semaya kaldıracaklar. Camiler dolup taşarken, Cuma namazı saati de vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle Cuma namazı saat kaçta sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Günlerin uzaması nedeniyle Cuma namazı saatleri de sürekli olarak değişiyor. Haberimizde, 27 Aralık 2019 tarihli Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz. İşte Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı ve illerimize göre Cuma saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 81 ve ilçelerine ait Cuma namazı saatleri burada! İşte il il cuma namazı ezan vakitleri...

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Cuma namazı saat kaçta? 27 Aralık Cuma ezan ve namaz vakitleri burada! İşte saatler
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