Dini İnancımıza saldırdı şikâyetçiyiz

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İstanbul Karaköy'de 15 Kasım'da başörtülü öğrenciye saldıran Semahat Yolcu'nun (47) 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına dün başlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Bakırköy Kadın Cezaevi'nden getirilen sanık Yolcu ile müşteki Feyza Yerlikaya ve Gamze hazır bulundu. İki müştekiyi 20 avukat temsil etti. Kırmızı beresiyle sanık kürsüsüne çıkan Yolcu'yu hakim beresini çıkarması için uyardı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Yolcu, olay sırasında Galatasaray Lisesi yakınlarında olduğunu belirterek "Karakter olarak bu yapıda biri değilim. Hümanist bir insanım, tasavvufla ilgileniyorum, sanatçıyım. Büyük ihtimalle benzetme oldu. Bu zamana kadar hiçbir olaya katılmadım, üniversite yıllarında bile katılmadım. Ülkenin birliği ve bütünlüğüne önem veriyorum. Şifacıyım ben. Herkese şifa dağıtırım. Böyle bir saldırı yapmam mümkün değil" dedi. Hâkim, sanığa, ceza verilmesi durumda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sordu. Sanık, bunun ne anlama geldiğini bilmediğini belirtti. Bu kararın yurtdışına çıkmasını etkileyip etkilemeyeceğini sordu. Hakim, hükmün açıklanması geri bırakılırsa, ceza alması durumunda 5 yıl içinde başka bir suç işlemezse cezasının düşeceğini açıkladı. Yolcu "O zaman kabul ediyorum" dedi.Daha sonra söz hakkı verilen müşteki Yerlikaya'nın ifadesi sırasında gözleri doldu. Yerlikaya, "Aniden geldi ve başıma vurdu. Başörtümü çekti ve saçım açıldı. Ağza alınmayacak hakaretler etti. İnancıma saldırdı. Başka türlü saldırı olsa sineye çekebilirdim ama dini inancımıza saldırı olduğu için şikayetim devam ediyor" dedi. Hâkimin "Size saldıran ve akaret eden bu sanık mıydı" diye sorduğu Yerlikaya ve İnce'nin "Evet" demesi üzerine Yolcu "Emin misiniz" diye araya girdi. Müştekiler de "O gün karakola geldiğinde üstündeki kıyafet bile kameralardaki kıyafetlerinle aynıydı" diye cevap verdi. Müşteki avukatlarından Cavit Tatlı, "Biz herkese ders olacak şekilde sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz" dedi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de davaya müdahillik talebinde bulundu. Ancak hâkim, KADEM'in müdahillik talebini reddetti. Olayın tanığı olan iki esnaf duruşmaya gelmediği için dinlenemedi. Sanığın tutukluk halinin devamına karar veren hakim, duruşmayı 23 Ocak'a erteledi.