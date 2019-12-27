Son dakika haberi: Elazığ’da depremden dolayı bugün okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Elazığ'da 10:02 sularında 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'ın Sivrice ilçesi, saat 10:02'deki depremin enlemi 38.3938, boylamı ise 39.0018. Depremin derinliği ise 7.02 km olarak açıklandı. Büyük korkuya neden olan depremin ardından okullar da boşaltıldı. Elazığ'da depremden dolayı bugün okullar tatil mi?

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ELAZIĞ'DA DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi.

İşte tüm detaylar;