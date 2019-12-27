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Son dakika haberi: ’da depremden dolayı bugün okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan son dakika açıklamasına göre ’da şiddetli bir deprem meydana geldi. 10.02 sularında gerçekleşen deprem Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedilirken büyük korkuya neden oldu. 4.9 şiddetinde gerçekleşen deprem sonrası okullar da boşaltıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ‘’Elazığ’da bugün okullar tatil mi’ sorusu merakla araştırılmaya başladı. Peki, 27 Aralık Cuma depremden dolayı Elazığ’da okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:00
Son dakika haberi: Elazığ’da depremden dolayı bugün okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Elazığ'da 10:02 sularında 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'ın Sivrice ilçesi, saat 10:02'deki depremin enlemi 38.3938, boylamı ise 39.0018. Depremin derinliği ise 7.02 km olarak açıklandı. Büyük korkuya neden olan depremin ardından okullar da boşaltıldı. Elazığ'da depremden dolayı bugün okullar tatil mi?

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ELAZIĞ'DA DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi.

İşte tüm detaylar;

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Son dakika haberi: Elazığ’da depremden dolayı bugün okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi
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