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’da okullar tatil mi? Elazığ Valiliği 27 Aralık kar tatili için açıklama yaptı mı? Elazığ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son dakika uyarıları neticesinde bazı il ve ilçelerimizde etkili olması beklenen yağış sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. MGM hava durumu tahminlerine göre ’da 26 Aralık Perşembe gününün yağışlı geçmesi beklenirken Cuma günü sabah saatleriyle birlikte şehirde kar yağışı etkili olacak. En düşük sıcaklığın 2 dereceyi bulması beklenirken, vatandaşlar olumsuz hava koşulları sebebiyle “27 Aralık Cuma Elazığ’da yarın okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını şimdiden araştırmaya başladı. Peki Elazığ Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Elazığ için tatil kararı verildi mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:15
Elazığ’da okullar tatil mi? Elazığ Valiliği 27 Aralık kar tatili için açıklama yaptı mı? Elazığ hava durumu

için beklenen kar yağışı uyarısı geldi. Başta Başkent Ankara olmak üzere pek çok ilimizde etkili olan kar yağışının, 27 Aralık Cuma itibarıyla Elazığ'da da etkisini göstermesi bekleniyor. Cuma günü etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle öğrenciler ve veliler "Elazığ'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımın aksaması halinde Elazığ için tatil kararı çıkabilir. Peki Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Elazığ kar tatili için resmi açıklama geldi mi?

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı beklendiğini, bin 400 rakımın üzerindeki bölgelerde yağışların yoğun olacağını bildirdi. Konuya ilişkin Elazığ Valiliğinden açıklama bekleniyor.

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Elazığ’da okullar tatil mi? Elazığ Valiliği 27 Aralık kar tatili için açıklama yaptı mı? Elazığ hava durumu
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