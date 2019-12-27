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Gazeteci gözüyle ‘acı ve gözyaşı’

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Gazeteci gözüyle ‘acı ve gözyaşı’
Sabah Gazetesi Muğla muhabiri Kenan Gürbüz, son kitabı "Tanık" ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okurlarıyla buluştu. Gürbüz, Afganistan'daki Türk birliğinin komutanı Kurmay Albay Faruk Sungur'un 15 Temmuz 2009'da trafik kazasında şehit olmasından çok etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "Afgan halkının gönlünde taht kurmuştu. Albay Sungur'la son röportajı yapan gazeteci benim. Son görüşmemizde Sungur, 'NATO'lu üst düzey yetkililer ve Afganistan'daki FETÖ'cüler, halkın gösterdiği ilgiden rahatsızlar' demişti. Sungur'un hayatını kaybettiği kazası bana göre şüpheli ve yeniden araştırılmalı" diye konuştu.
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Gazeteci gözüyle ‘acı ve gözyaşı’
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