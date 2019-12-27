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Geminin çarptığı yalı toparlanamadı

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Geminin çarptığı yalı toparlanamadı
Kanal İstanbul tartışması, yük gemilerinin Boğaz'da yaptığı kazaları yeniden gündeme getirdi. Bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda 2018 Nisan ayında yaşanan olayda, dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev gemi tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış ve ağır hasara yol açmıştı. Kazanın ardından restorasyonuna başlanan yalının 1.5 yıl sonraki durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde yalının bir bölümünün restore edildiği görülürken, yalının eski haline dönemediği gözlendi.
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Geminin çarptığı yalı toparlanamadı
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