Gerçekten işin mutfağından geldi

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Konya'daüniversite öğrencisiyken harçlığını çıkarmak için Konya Devlet Tiyatrosu'nda çaycılık yapan Doğan Doğru, konservatuvar eğitimi almasının ardından 14 yıl oyunculuk yaptığı kurumun müdürü oldu. Yaklaşık 20 yıl önce Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Zootekni Bölümü öğrencisiyken okul harçlığını çıkarmak için çalışmaya karar veren Doğru, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Konya Devlet Tiyatrosu'nda çaycı olarak işe başladı. Hayatında ilk kez izlediği tiyatroya hayran kalan Doğru, bu sanatla ilgilenmeye karar verdi. Başarılı bir öğrenci olmasına rağmen tiyatro aşkı nedeniyle okuduğu bölümü bırakan Doğru, konservatuvar eğitimi sonrası azimle yürüdüğü bu yolda önce oyuncu, sonra da Konya Devlet Tiyatrosu'nun müdürü oldu. Doğru, dönemin tiyatro müdürü Ömer Naci Topçu'nun kendisine "bir çocuk oyununda küçük bir rol vereceğini" söylemesinin ardından provalara başladığını dile getirdi. Doğru, başrol oyuncusunun oyunu bırakmasının ardından ise bu önemli rolü kendisinin üstlendiğini belirtti. Okulunu bırakıp konservatuvar sınavlarına hazırlandığını, seçmeleri birincilikle kazandığını söyledi. Doğru, "Başladığım yerle şu anda olduğum yer arasında hiçbir fark yok. Önemli olan aynı çatı altında olmak. Burada çay verirken de çok mutluydum" dedi. AA