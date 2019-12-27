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Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı: 3 yaralı

Güngören'de içinde yolcu bulunan minibüs frenleri tutmayınca cadde üzerindeki binaya çarptı. Kaza nedeniyle 3 yolcu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içinde bulunan yolculardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:43
Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı: 3 yaralı

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Güngören Genç Osman Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre içinde yolcu olan ve Esenler-Topkapı hattında sefer yapan minibüs rampa aşağı inerken virajda frenleri tutmadı. Önündeki araçlara çarpmamak için manevra yapan minibüs şoförü köşede bulunan binaya çarparak durabildi.

Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı:3 yaralı

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle minibüs içinde bulunan yolculardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle minibüste ve binada hasar meydana geldi. Olay yerine gelen çekici ile yolcu minibüsü bulunduğu yerden kaldırıldı. Minibüsün çarptığı binada dükkanı bulunan ve dükkanında maddi hasar meydana gelen Mehmet Tığlı, "Sabah 08.00 sıralarında freni tutmuyor gelip binaya vuruyor. 3 tane yaralı var ambulans alıp götürdü. Burası tehlikeli bir yer, aslında tek yön olmasını her zaman söylüyoruz dikkate alınmıyor. Binada ve arabada hasar var." dedi.

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Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı: 3 yaralı
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