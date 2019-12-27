Hak arayışı kar kış demeden sürüyor

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BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işten çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 122'nci gün geride kaldı. Yağmura rağmen alandan ayrılmayan işçiler soğuk hava nedeniyle İBB önünde yaktıkları ateşin başında geceyi geçirdi. İSPER'de çalışırken işten çıkartılan işçilerden Ali Demir, "İBB'nin önünde 122 gündür eylemi yapıyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu'na sesleniyoruz. Bizim burada haklı bir mücadelemiz var. Ve hakkımızı alana kadar da gitmeyeceğiz" dedi. İSFALT A.Ş.'den çıkartılan İbrahim Pazar ise "Ekmek davamız için buradayız. Ne kadar yağmur yağsa da soğuk olsa da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.