Holografik Asistan Teknolojisi nedir? Yerli otomobildeki Holografik Asistan Teknolojisi özellikleri nelerdir? Dünyada ilk kez...

Türkiye'nin milli gururu olan yerli otomobil tanıtımı bugün gerçekleştirildi. TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobilin özellikleri arasında Holografik Asistan Teknolojisi bulunuyor. Otomobili ilk kez görenler '' Holografik Asistan Teknolojisi nedir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TOGG çalışanlarının büyük emek sarf ettiği Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor. Peki Yerli otomobildeki Holografik Asistan Teknolojisi özellikleri nelerdir? Holografik Asistan Teknolojisi nedir?

HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ NEDİR? İŞTE HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden yerli otomobilde holografik asistan teknolojisi bulunuyor. Haberimizde, Holografik Asistan teknolojisinin özelliklerine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.