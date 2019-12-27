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nedir? Yerli otomobildeki nelerdir? Dünyada ilk kez...

(Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen tanıtımı bugün yapıldı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören yerli otomobildeki özellikleri ise dikkat çekti. Yapılan paylaşımlar ve görsellerle en önemli milli projelerden biri hayata geçirildi. Dünyada ilk kez kullanılacak olan teknolojide yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletiliyor. Otomobilin ihtişamıyla birlikte araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut olarak bulunuyor. Peki ? Yerli otomobildeki nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.12.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 20:16
Holografik Asistan Teknolojisi nedir? Yerli otomobildeki Holografik Asistan Teknolojisi özellikleri nelerdir? Dünyada ilk kez...

Türkiye'nin milli gururu olan tanıtımı bugün gerçekleştirildi. (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobilin özellikleri arasında bulunuyor. Otomobili ilk kez görenler '' ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TOGG çalışanlarının büyük emek sarf ettiği Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor. Peki Yerli otomobildeki nelerdir? Holografik Asistan Teknolojisi nedir?

HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ NEDİR? İŞTE HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden yerli otomobilde holografik asistan teknolojisi bulunuyor. Haberimizde, Holografik Asistan teknolojisinin özelliklerine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Holografik Asistan Teknolojisi nedir? Yerli otomobildeki Holografik Asistan Teknolojisi özellikleri nelerdir? Dünyada ilk kez...
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