Isparta'da hasta, kendi doktoru sandığı ortopedi uzmanını darbetti

Olay, saat 15.00 sıralarında hastane poliklinik bölümünde meydana geldi. İddiaya göre başka bir doktora muayene olan Ş.K., hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra yeniden geldi. Kendisini muayene eden doktoru arayan Ş.K, bu sırada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu ile karşılaştı. Ş.K., Uslu'yu kendisini muayene eden doktor zannetti ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., Uslu'ya saldırdı. Darbedilen Uslu, 'Beyaz kod' çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlileri Uslu'yu kurtarırken, polise de durumu bildirdi. Gelen polis ekipleri Ş.K.'yı gözaltına alırken, Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu aldı.



'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Hastane Başhekimi F. Ruşen Keskin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. Mustafa Uslu, bugün poliklinik yaptığı esnada hastanemizin başka bir polikliniğinde tetkikleri devam eden erkek hastanın saldırısına uğradı. Fiziksel şiddete maruz kaldı. Doç. Dr. Mustafa Uslu'ya yapılan saldırı, sağlık camiası olarak bizleri çok üzmüştür. Doktoruna karşı sevgisiz, saygısız, daha da ötesi şiddet içeren bu yaklaşımlar aslında insan olmanın, vatandaş olmanın gereklerinden uzaklaşmadır. Amacı her koşulda sağlık hizmeti sunmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Toplumun her noktasında şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.

Doç. Dr. Mustafa Uslu ise Ş.K.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

