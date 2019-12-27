İstanbul’un havası bu kuleye yansıtılıyor

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BUGÜN NELER OLDU

pek çok noktasından görünen ve tam 191 yıl önce İstanbul'daki yangınları gözetlemek ve haber vermek için inşa edilmiş olan Beyazıt Yangın Kulesi, İstanbullulara hava durumunu da bildiriyor. 1828 yılında Beyazıt'ta yangınları gözetlemek için inşa edilen 85 metre yüksekliğindeki kulenin tarihini anlatan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, "Ahşaptan yapılan kule iki kez yanıp kül olmuş. Bugünkü hali, Senekerim Balyan kalfanın eseri. Kulenin mavi renkte aydınlatılması ertesi gün havanın açık olacağını, yeşil yağmuru, sarı sisi ve kırmızı karı haber veriyor" dedi. Okçuoğlu pek çok vatandaşın hava durumuna göre renk değiştiren ışıkların ne anlama geldiğini bilmediğini de kaydetti.