İşte boğaz’daki gerçek çevre kirliliği

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Kanal İstanbul'un temel atma vakti yaklaştıkça çevrecilik tartışması alevlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çevrecilik adına Kanal İstanbul projesine karşı çıkarken, Boğaz'da gemilerin oluşturduğu çevre kirliliğini görmezden geldi. Marmara Denizi'nde bekleyen onlarca gemiden sızan mazot ve yağın oluşturduğu tahribat gerçek kirliliği gözler önüne serdi. İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere sıra bekleyen gemilerin Zeytinburnu açıklarında oluşturdukları çevre kirliliği havadan tespit edildi. Gemilerden sızan mazot ve yağın Marmara Denizi'nde oluşturduğu tahribat ve çevre kirliliği drone kameralarına yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde büyük bir alana yayılan mazot ve yağ tabakasının etki ettiği alan gözler önüne serildi. Onlarca geminin Boğaz'da geçiş için oluşturduğu yoğunluk da görüntülere yansıdı. Uzmanlar, Boğaz ve Marmara için asıl tehdidin bu olduğunu belirtti.