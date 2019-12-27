Liseli Bürge’ye çarparak öldüren sürücüye 25 yıl hapis

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Gaziemir ilçesinde, 27 Nisan'da lise öğrencisi Bürge Yolbilir'e (17) aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu Bekir Karaaslan'a, 'Kasten öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası verildi. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Karaaslan, "Karşıdan karşıya geçen kimseyi görmedim" diyerek aileden özür diledi. Mahkeme heyeti, Karaaslana'a, 'çocuğa karşı işlenmiş kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Olası kast indirimi nedeniyle ceza müebbete indirilirken, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 25 yıl hapis cezası verildi. Ailenin avukatı Mehmet Bostancı, kararın caydırıcılık açısından bir ilk olduğunu belirterek, "Alkol ve sürat sebebiyle birilerinin ölümüne sebebiyet verenler, 'Yanlışlıkla oldu' diyemeyecekler" dedi.