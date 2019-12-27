Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar yağışı için saat verildi

İstanbul'da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdumuz genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Aralık sonu itibari ile, güneşli havalar bütünüyle yerini soğuklara, kar ve sağanak yağışa bıraktı. Ülkemizin İç ve Doğu kesimlerde yoğun kar, gündelik yaşantıyı teslim alırken; Karadeniz ve Batı illerinde ise sağanak yağışların etkisi görülüyor. Geçtiğimiz hafta içi sağanak yağışların hâkim olduğu İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı ise dün gece görüldü. Meteoroloji de İstanbul'da yaşayan milyonları ilgilendiren flaş hava durumu uyarısında bulundu. MGM; İstanbul'da bugün kar beklendiğini duyururken, saat aralığı da verdi. Öte yandan, oluşabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İL İL HAVA DURUMU 28 ARALIK 2019

Dün gece araçlarının üzerindeki beyaz örtüyü gören İstanbullular, 'Kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin detaylarından, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.