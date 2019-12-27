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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika ve uyarısı geldi! Kar yağışı için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika ve uyarısı yapıldı. Aralık ayı sonu itibari ile sıcaklıklar hissedilir derecede düşüş gösterirken, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde soğuklar etkisini hissettiriyor. Öyle ki, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı, gündelik hayatı da olumsuz etkiliyor. Bu doğrultuda da, mevsimin ilk kar yağışı ile dün gece karşılaşan İstanbullular için Meteoroloji'den yeni bir uyarı yapıldı. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Kurum, İstanbul için saat verip uyarırken; oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 07:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 07:35
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar yağışı için saat verildi

İstanbul'da için saat verildi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdumuz genelini ilgilendiren son dakika ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Aralık sonu itibari ile, güneşli havalar bütünüyle yerini soğuklara, kar ve sağanak yağışa bıraktı. Ülkemizin İç ve Doğu kesimlerde yoğun kar, gündelik yaşantıyı teslim alırken; Karadeniz ve Batı illerinde ise sağanak yağışların etkisi görülüyor. Geçtiğimiz hafta içi sağanak yağışların hâkim olduğu İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı ise dün gece görüldü. Meteoroloji de İstanbul'da yaşayan milyonları ilgilendiren flaş hava durumu uyarısında bulundu. MGM; İstanbul'da bugün kar beklendiğini duyururken, saat aralığı da verdi. Öte yandan, oluşabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İL İL HAVA DURUMU 28 ARALIK 2019

Dün gece araçlarının üzerindeki beyaz örtüyü gören İstanbullular, 'Kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin detaylarından, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar yağışı için saat verildi
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