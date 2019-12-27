Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu ile önümüzdeki hafta içini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayının son günleri yaşanırken, sıcaklıklardaki düşüş de devam ediyor. Öyle ki, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülürken, Marmara ve Karadeniz'de ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinden bugün için yapılan duyuruda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı beş günlük hava durumu sıcaklık tahminleri ile hafta sonu için de uyarılar yaptı. Cumartesi itibari ile kar yağışının İstanbul'un biraz ötesinde, Marmara'ya giriş yapması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı, önümüzdeki hafta içi itibari ile Marmara'da etkisini hissettirecek ve İstanbul'u çevreleyecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.