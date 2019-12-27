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'den son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! 'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı sonu itibari ile sıcaklıklar düşüş gösterirken, ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı etkisini hissettiriyor. Durum böyle olunca da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, aralarında 'un da birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ordu ve Giresun'da kuvvetli yağış görüleceğini açıklayan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekti. Öte yandan, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporu ile hafta sonu için de kar yağışı uyarısı da yapıldı. Zira, kar yağışı İstanbul'un biraz ötesinde etkisini hissettirecek. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:31
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu ile önümüzdeki hafta içini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayının son günleri yaşanırken, sıcaklıklardaki düşüş de devam ediyor. Öyle ki, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülürken, Marmara ve Karadeniz'de ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. 'nin resmi internet sitesi üzerinden bugün için yapılan duyuruda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı beş günlük sıcaklık tahminleri ile hafta sonu için de uyarılar yaptı. Cumartesi itibari ile kar yağışının İstanbul'un biraz ötesinde, Marmara'ya giriş yapması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı, önümüzdeki hafta içi itibari ile Marmara'da etkisini hissettirecek ve 'u çevreleyecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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