Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili son dakika haberi! Canlı yayında şoke eden itiraf!

olayı ile ilgili haberi! Canlı yayında şoke eden itiraf!

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından 'nın bugünkü canlı yayınında yaşanan gelişmesi herkesi şoke etti. Bir süredir işlenen cinayeti ile ilgili yaşanan gelişmeler an be an takip ediliyordu. Dünkü canlı yayında tutuklanan 'den sonra; eşi, kardeşi, kayınbiraderi ve görümcesi de tutuklandı. Mehmet Muharrem Elbay'ı önce öldürüp sonra üç ayrı yere gömdükleri ortaya çıkan katil zanlıları hakkında Müge Anlı son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili en son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 27.12.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 13:01
Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili son dakika haberi! Canlı yayında şoke eden itiraf!

cinayeti ile ilgili canlı yayında açıklamalarında bulundu. Bir süredir işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayı Müge Anlı'nın desteği ile aydınlatılmış bütün gerçekler ortaya çıkmıştı. Dünkü canlı yayında tutuklandığı açıklanan 'den sonra bugünkü canlı yayında da flaş açıklamalar ve itiraflar yapıldı. Zeynep Ergül'den sonra; eşi, kardeşi, kayınbiraderi ve görümcesi de tutuklandı. Aynı zamanda Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürüp cesedinin parçalarını üç ayrı yere gömdükleri de ortaya çıktı. Müge Anlı konu ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarmaya devam ediyor!

MEHMET MUHARREM ELBAY OLAYINDA YENİ GELİŞME!

Müge Anlı canlı yayında Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili gelişmeleri an be an aktarıyor. Bugünkü (27 Aralık Cuma) canlı yayınından gelen son dakika bilgileri ise herkesi şoke etti.

İşte ayrıntılar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili son dakika haberi! Canlı yayında şoke eden itiraf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN