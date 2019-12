Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili son dakika haberi! Canlı yayında şoke eden itiraf!

Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Bir süredir işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayı Müge Anlı'nın desteği ile aydınlatılmış bütün gerçekler ortaya çıkmıştı. Dünkü canlı yayında tutuklandığı açıklanan Zeynep Ergül'den sonra bugünkü canlı yayında da flaş açıklamalar ve itiraflar yapıldı. Zeynep Ergül'den sonra; eşi, kardeşi, kayınbiraderi ve görümcesi de tutuklandı. Aynı zamanda Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürüp cesedinin parçalarını üç ayrı yere gömdükleri de ortaya çıktı. Müge Anlı konu ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarmaya devam ediyor!

MEHMET MUHARREM ELBAY OLAYINDA YENİ GELİŞME!

Müge Anlı canlı yayında Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili gelişmeleri an be an aktarıyor. Bugünkü (27 Aralık Cuma) canlı yayınından gelen son dakika bilgileri ise herkesi şoke etti.

İşte ayrıntılar...