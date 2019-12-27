Okulda camdan düştü

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Sarıyer'deki Fahrettin Aslan Ortaokulu'nda okuyan Elif K. (12) arkadaşlarıyla oynarken 3. katın penceresinden aşağıya düştü. Yaralanan ve ameliyat edilen çocuk, henüz ayağa kalkamadı. 45 gün yatarak tedavi görecek olan Elif K.'nin engelli kalma ihtimali var. Olay, okulda 13 Aralık'ta 12.50'de yaşanmıştı. Çocuk, okulda "Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü" sorunları olan kaynaştırma öğrencisiydi. Okul yönetimini ilgisizle suçlayan anne Hatice K. "Sakat kalabilir. Sorumlulardan davacıyım" dedi.