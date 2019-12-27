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Kısa, uzun resimli en güzel ile uzaklardaki dostlarınıza tebessüm olun! 27 Aralık en güzel

Cuma günleri camiler dolup taşar, eller göğe yükselir. Siz de uzaktaki sevdiklerinize aile fertlerinize kendinizi hatırlatmak için en güzel resimli ile onları mutlu edebilirsiniz. 27 Aralık ile dilerseniz Whatsapp dilerseniz Instagram dilerseniz Facebook isterseniz de SMS ve Twitter üzerinden dostlarınıza, aile fertlerinize ulaşabilirsiniz. 2019'un son cuma gününde en anlamlı ve en yeni hayırlı cuma mesajlarını her hafta olduğu gibi bu hafta da sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. En güzel resimli cuma mesajlarının yanı sıra cuma hutbesini de içeriğimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 08:30
Kısa, uzun resimli en güzel cuma mesajları ile uzaklardaki dostlarınıza tebessüm olun! 27 Aralık en güzel resimli cuma mesajları

Hem Perşembe akşamları hem de cuma sabahı en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Müslüman alemi için oldukça önemli ve mübarek olan cuma namazına saatler kala hem en yeni hem en özgün hem de en güzel mesajlarını içeriğimizde bulabileceksiniz. Bugün camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. Dualarımızda bayrağımız için, demokrasi için şehit olan kahramanlarımızı ve gazilerimizi unutmayalım, onların ruhuna da Allah rızası için birer fatiha okuyalım...

İŞTE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI - 27 ARALIK KISA VE UZUN CUMA GÖRSELLERİ...

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. (A'RAF suresi 55-56. ayetler) Cumanız mübarek olsun.

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Kısa, uzun resimli en güzel cuma mesajları ile uzaklardaki dostlarınıza tebessüm olun! 27 Aralık en güzel resimli cuma mesajları
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