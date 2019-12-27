Kısa, uzun resimli en güzel cuma mesajları ile uzaklardaki dostlarınıza tebessüm olun! 27 Aralık en güzel resimli cuma mesajları

Hem Perşembe akşamları hem de cuma sabahı en çok araştırılan konu başlıkları arasında cuma mesajları yer alıyor. Müslüman alemi için oldukça önemli ve mübarek olan cuma namazına saatler kala hem en yeni hem en özgün hem de en güzel hayırlı cumalar mesajlarını içeriğimizde bulabileceksiniz. Bugün camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. Dualarımızda bayrağımız için, demokrasi için şehit olan kahramanlarımızı ve gazilerimizi unutmayalım, onların ruhuna da Allah rızası için birer fatiha okuyalım...

İŞTE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI - 27 ARALIK KISA VE UZUN CUMA GÖRSELLERİ...

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. (A'RAF suresi 55-56. ayetler) Cumanız mübarek olsun.