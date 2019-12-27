Sahte içki ve parfüm üretenlere yıl sonu darbesi

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BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satma hazırlığındaki kişilere ait Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de bulunan imalathane ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 ton bandrolsüz sahte votka, viski ve rakı ile 2.5 milyon adet sahte bandrol ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 150 bin adet sahte parfüm ele geçirdi.