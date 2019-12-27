Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı üyeleri atandı

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz töreninde "Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır"sözleriyle duyurduğu, muhalefetin ise uzun süredir asılsız bilgilerle algı yürüttüğü vakfın kuruluşundan sonra üye süreci de tamamlandı. Eğitim, sağlık, sosyal, maddi ve manevi tüm hizmetler devlet teminatı altında yapılacak ve olası istismarların da önüne geçilecek olan Vakıf için kamu kurum ve kuruluşlarından atanan doğal üyelerle birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından aralarında şehit yakınları ve gazilerin de olduğu 7 kişi daha atandı. Vakıf şehit aileleri ve gazilere maddi manevi destek verecek, şehit çocuklarına karşılıksız burs verecek, eğitim yardımlarında bulunacak.