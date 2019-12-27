Son dakika: Fatih’te silahlı kavga! Önce arkadaşını sonra kendini vurdu!

Fatih'te yaşanan son dakika haberine göre, iki bekçi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekçilerden biri belinden çıkardığı tabancayla önce meslektaşını sonrasında kendini vurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, şerit çekerek bölgede uzun süre olay yeri incelemesi yaptı. Bekçilerden Mehmet A.A.'nın açıkta olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…