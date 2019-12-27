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Son dakika: ’te ! Önce arkadaşını sonra kendini vurdu!

İstanbul’un ilçesinde meydana gelen olay son dakika haberi olarak ajanslardan geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede buluşan 2 bekçi arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Açığa alındığı öğrenilen bekçi, belinden çıkardığı tabancayla önce meslektaşını ardından kendini vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bekçilerin hayati tehlikeleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 02:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 02:03
Son dakika: Fatih’te silahlı kavga! Önce arkadaşını sonra kendini vurdu!

'te yaşanan son dakika haberine göre, iki bekçi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekçilerden biri belinden çıkardığı tabancayla önce meslektaşını sonrasında kendini vurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, şerit çekerek bölgede uzun süre olay yeri incelemesi yaptı. Bekçilerden .'nın açıkta olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son dakika: Fatih’te silahlı kavga! Önce arkadaşını sonra kendini vurdu!
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