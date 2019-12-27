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Son dakika haberi: Akdeniz'de sabaha karşı korkutan ! ve Kandilli listesi 28 Aralık

ve tarafından elde edilen son dakika verilerine göre, Akdeniz'de sabaha karşı 04.48'de 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından sarsıntının derinliği 31.4 km olarak açıklanırken; AFAD ise derinliği 42 km olarak duyurdu. AFAD listesine göre, meydana gelen sarsıntının Antalya Gazipaşa'ya sadece 49 km uzaklıkta olduğu bildirildi. Akdeniz'deki bu deprem Antalya civarı il ve ilçelerde hissedilirken, vatandaşlara panik yaşattı. Herhangi bir can veya mal kaybı ise bulunmuyor. İşte, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü için AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakika dakika son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 07:06
Son dakika haberi: Akdeniz'de sabaha karşı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi 28 Aralık

Edinilen son dakika bilgisine göre, Akdeniz, sabahın ilk ışıklarında depremle sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesine göre, sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi, 04.48'de olan depremin derinliğini 31.4 km olarak paylaştı. AFAD ise, derinliği 42 km olarak açıklarken; depremin merkez üssünün Antalya Gazipaşa'ya sadece 49 km uzakta olduğunu son dakika olarak bildirdi. Yaşanan sarsıntı çevre il ve ilçelerde panik yaşatırken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 28 ARALIK 2019

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Son dakika haberi: Elazığ'da peş peş deprem! Okullar tatil edildi; Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi! Kandilli son depremler listesi

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Son dakika haberi: Akdeniz'de sabaha karşı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi 28 Aralık
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