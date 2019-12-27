Umutluyuz Ahmet Çınar kurtulacak

Yardımlar Ziraat Bankası Batman Şubesi'nde Ahmet Çınar Abay adına açılan: TR06 0001 0005 5791 65987050 01 numaralı TL, TR49 0001 0005 5791 6598 7050 03 numaralı euro, TR76 0001 0005 5791 6598 7050 02 numaralı dolar hesapları ile Halk Bankası Batman Çarşı Şubesi'nde: TR58 0001 2001 2960 0001 1131 19 numaralı TL, TR71 0001 2001 2960 0035 0006 11 numaralı euro ile TR77 0001 2001 2960 0023 0025 73 numaralı dolar hesaplarına yapılabilir.SABAH'a teşekkür eden baba İhsan Abay: Aylardır çocuğum için öğretmen arkadaşlarım, öğrenciler ve akrabalarımla birlikte çırpınıp duruyorduk. Gazetenizin ısrarlı yayınları ilk somut adımı atmamıza neden oldu. Valimiz de bu süreçte bize büyük destek verdi. Bu kez umutluyum, bütün Türkiye'nin bize derman olacağına inanıyorum.Oğlum Emircan Mert(11) yaklaşık 7 yıl önce bu hastalığa yakalanmıştı ve bir süre sonra yatalak oldu. Hastalığı ilerlediği için artık tedavi edilemiyor.O hastalığa yakalandığında tedavi için ilaç mümkün değildi. 2017'de NCL2 hastalığı için geliştirilen ilaç yurt dışında tedavide kullanılıyor. Ahmet Çınar'ın da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince dünyamız yıkıldı. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 70 kişide var bu hastalık. Pahalı olan ilacı alabilmemiz mümkün değil. Tek çare yardımlar.

Ahmet için ilk bağış Batman Valisi Hulusi Şahin'den

BUGÜN NELER OLDU

Anne Fatma Abay: Devletimizin bizi yanlız bırakmayacağını biliyordum. Milletimizin de el atmasıyla inşallah oğlum Ahmet Çınar'ı kurtaracağız. İlk kez vali beyin ve gazetenizin yardımlarıyla rahat uyudum. Ağlamaktan göz pınarlarımda yaş kalmamıştı. Emircan hastalık ilerledikçe yerinden kalkamaz, kıpırdayamaz oldu. Ahmet Çınar ise şimdilerde çok hareketli. Bir saniye yerinde durmuyor. Hastalığın da etkisi var. O da yaşı ilerledikçe ağabeyiyle aynı kaderi paylaşacak. Bu ilacın piyasaya çıkması bir umut oldu bizim için. Valimiz ve tüm görevliler bizimle yakından ilgilendiler. İnşallah oğlumu kurtaracağız.