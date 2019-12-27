Van Gölü’nde facia

BUGÜN NELER OLDU

EgeDenizi'nde sık sık yaşanan mülteci teknesi faciası, bu kez de Van Gölü'nde yaşandı. Van'da önceki gece, karayolundaki denetimlere yakalanmamak için Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan ve İran uyruklu mültecileri bir tekneye dolduran insan tacirleri, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyıların götürmek üzere yola çıktı. Ancak, saat 02.30- 03.00 sıralarında, Adilcevaz'a bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasına ulaştıklarında tekne alabora oldu. Kıyaya çok yakın bir noktada meydana gelen facianın ardından, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Gölde 5 kişinin cesedi bulunurken, kurtarılan 66 kişi Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Ancak Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılanlardan ikisi daha yaşamını yitirdi. Ahlat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afganistan uyruklu yaralı bir göçmenlerden Abdulbari Munnib, "Teknede 100-110 kişi vardı. Motor yanmaya başlayınca korkudan herkes yerinden kalktı. Bunun üzerine tekne sol tarafa devrildi. Herkes kendisini suya attı. Teknede bizden büyükler ve çocuklarda vardı ama kadın yoktu. Arkadaşlarımızı çıkarmak için elimizden geleni yaptık. Arka kısımda çok sayıda insan vardı. Gölde kalanlar olabilir" dedi. Polis Sualtı Dalgıç ekibi ile Jandarma Sualtı Dalgıç ekipleri, AFAD'ın desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.