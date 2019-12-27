Yerli otomobil nerede üretilecek? Fabrikası nerede olacak? İşte Türkiye'nin Yerli otomobili üretim yeri ve fabrikası!

Türkiye'nin yerli otomobilinin görücüye çıkmasının ardından üretim yeri ve fabrikası merak edildi. Gelişmiş üst düzey özellikleriyle dikkat çeken otomobil 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Ülkemizin milli gurur kaynağı olarak nitelendirilen otomobilin üretim yeri ise belli oldu. Peki Yerli otomobil nerede üretilecek? Yerli otomobil fabrikası nerede olacak?

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK? FABRİKASI NEREDE OLACAK?

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil tanıtımının ardından üretim yeri açıklandı. Yerli otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek.

Bursa'da 22 milyar TL'lik yatırım yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında katılımcılara hitap etti. Yerli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılacağını belirten Erdoğan, "silahlı kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. 1 milyon metrekaresini yerli otomobilin yapılacağı fabrika için tahsis edeceğiz" dedi. Öte yandan yerli otomobille ilgili ilk siparişi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin tanıtım töreninin ardından direksiyona geçerek kısa bir tur attı. Erdoğan, yerli otomobili kullandığı anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

26 Aralık 2019 tarihli ve 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olan Karar'ın 2. Maddesinde yatırımın niteliklerine yer verildi. Karar'da Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliğine ilişkin olarak, yatırım yerinin Bursa ili, yatırım konusunun elektrikli otomobil üretimi, başlangıç tarihinin 30 Ekim 2019 ve yatırım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 13 yıl olup yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği kaydedildi. Öte yandan, öngörülen toplam sabit yatırım tutarının 22 milyar TL olduğu belirtildi.

Yılda 175 bin otomobil

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.