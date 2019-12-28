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’da bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler! İzdiham yaşandı!

'da bir mağazanın açılışında "İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas" kampanyasına katılmak isteyenler adeta birbirlerini ezdi. Ayrılan bedava halı ve paspasların yanı sıra indirimli ürünleri almak isteyenler arasında kavga çıktı. İzdiham karşısında görevliler" Kadın ölüyor, yeter, sakin olun" diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. İzdihamda telefonu ve ayakkabısını kaybedenler bile oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.12.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 17:28
Antalya’da bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler! İzdiham yaşandı!

Kepez ilçesinde açılışı yapılacak olan bir halı mağazası, günler öncesinden halı, paspas, çarşaf hediye edileceğini broşür ve camlara astığı ilanlarla duyurdu. "İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas" dağıtılacağını duyan vatandaşlar soğuk havaya rağmen mağaza önünde toplandı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar arasında bebekleri ile gelenler de oldu. 10.00 olarak duyurulan açılış saatine yaklaşıldıkça kalabalık daha da arttı. Mağaza içindeki 8 personel dakikalar kala son hazırlıklarını yaptı. Otomatik kapının açılmasıyla içeriye giren vatandaşlar, izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

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Antalya’da bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler! İzdiham yaşandı!
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