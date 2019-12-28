Bekçi meslektaşını yaralayıp intihar etti

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FATİH'TE bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti. Silivrikapı Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi'ndeki bir kafede oturan ve bir süre önce açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile meslektaşı Ekrem Y. arasında dün saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Akif A. belinden silahını aldığı Ekrem Y.'yi yaraladı ardından silahı kendi kafasına dayayarak ateşledi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akif A. kurtarılamadı. Ağır yaralı bekçi Ekrem Y.'nin tedavisi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.