Cesur ve tarafsız Takvim 25 yaşında

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Gazetecılik alanında yaptığı yeniliklerle kısa sürede çok hızlı bir gelişim gösteren Takvim Gazetesi başarılarla dolu geçen 24 yılı dün geride bıraktı. Türkiye'de 'öncü medya' kimliği kazanan Takvim'in 25'inci yıldönümü kutlaması dün gazetenin İstanbul Balmumcu'daki merkezinde kutlandı. Kutlama etkinliğine Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak da katıldı. Yaş günü pastasını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, usta yazar Hakkı Yalçın ve gazete ekibi birlikte kesti. Ergün Diler, "Yeni yılda da bize her zaman güvenen halkımıza doğru haberler vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. Gazetenin başyazarı Hakkı Yalçın ise, "24 yıldır bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Gazetenin başarısının daim olmasını diliyorum" dedi.Gazete için bir yıldönümü mesajı yayımlayan Dr. Serhat Albayrak da, gazetenin cesur, doğru, tarafsız habercilik yapan kimliğine dikkat çekti. Dr. Serhat Albayrak mesajında şu ifadeleri paylaştı: "Türkiye'nin en çok satan 5 gazetesinden biri ve halkın sesi olan Takvim Gazetesi'nin 25. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemiyle, her zaman halkın ve haklının yanında olma ilkesi ile yoluna devam eden Takvim Gazetesi, ilk yayınlandığı 1994 yılından günümüze bu ilkelerden taviz vermeden çizgisini korumaya devam ediyor. Takvim Gazetesi, bu süreç içerisinde okuyucusuyla kurmuş olduğu bağı daha da güçlendirerek cesur yayıncılığı, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla geniş okuyucu kitlelerinin beğenisini kazanmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, başarılarının devamını diliyor, idari kadrosundan, değerli yazarlarımıza tüm Takvim Gazetesi ailesini gönülden tebrik ediyorum. Daha nice yıldönümlerini beraber kutlamak dileğiyle" dedi.