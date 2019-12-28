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Deprem mi oldu? ve ile listesi

Türkiye’de yaşanan art arda depremler vatandaşların listesini araştırmasına sebep oluyor. En doğru ve güncel bilgilere ulaşmak adına vatandaşlar ve ’nin resmi sitesini takip ediyor. Özellikle ülkemizde artan sarsıntılar bu durumu merak etmesine sebep oluyor. Bu doğrultuda; en son deprem nerede oldu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile !

Giriş Tarihi: 29.12.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 01:41
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan sarsıntılar pek çok vatandaşı tedirgin eden konular arasında yer alıyor. Hal böyleyken, vatandaşlar da arama motoru üzerinden 'en son nerede deprem oldu' sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sık sık hissettiğimiz veya hissetmediğimiz ufak sarsıntılar vatandaşları korkutuyor. Sabah.com.tr olarak biz de AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde değindik.

SON DEPREMLER LİSTESİ! DEPREM Mİ OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi
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