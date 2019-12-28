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ne zaman ve kaç yılında yapıldı? nedir? İşte ayrıntılar!

yapım tarihi ve hikayesi ilk yerli otomobilin tanıtımının ardından merak edilenler arasında yer aldı. Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin tanıtımının ardından akıllara yıllar öncesinde yapılan devrim arabaları geldi. Bilindiği üzere üretilen ilk otomobil beyaz renkli olurken, bir diğer otomobil ise siyah makam arabası olarak yapılmıştı. Devrim'in yapılış sürecinde yaklaşık 48 mühendis ve 200'e yakın işçi görev aldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla yapılan 4 yerli araçtan geriye kalan tek örnek olan beyaz renkli Devrim otomobili, 'deki müzede sergilenmeye devam ediyor. Peki yapıldı? nedir?

Giriş Tarihi: 28.12.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 18:38
Devrim arabası ne zaman ve kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir? İşte ayrıntılar!

Dünyanın konuştuğu yapılış sürecinde birçok mühendis ve işçi görev almıştı. Türkiye'nin merakla beklediği tanıtımının ardından akıllara 'deki müzede sergilenen devrim arabası geldi. Şimdiye kadar onlarca ziyaretçisi olan arabanın hikayesi ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Eskişehir'de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. işletmesinin bahçesinde sergilenen araba seri üretime geçtikten sonra 30 bin olarak belirlenmişti. Peki , kaç yılında yapıldı? nedir?

DEVRİM ARABASI HİKAYESİ NEDİR?

Efsanelerden biri olan devrim arabası tarihi ve hikayesine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DEVRİM ARABASI NE ZAMAN YAPILDI?

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim için ilk adımlar 16 Haziran 1961 günü atıldı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili için 1961 yılında 20 kadar mühendis Ankara'ya çağırıldı.

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Devrim arabası ne zaman ve kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir? İşte ayrıntılar!
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