Elazığ 4.9’la sallandı okullar tatil edildi

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Bingöl, Malatya ve Batman'da da hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmazken, okullar tatil edildi. Dün 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem yerin 7 kilometre altında oluştu. Deprem Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Bingöl, Malatya ve Batman'da da hissedildi. Deprem nedeniyle kentte kısa süreli korku ve panik yaşanırken, deprem sonrası çok sayıda artçı meydana geldi. Elazığ il genelinde eğitime dün ara verildi. Ayrıca Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de okullar bir gün tatil edildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüğoğlu ile birlikte 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve yetkililerden bilgi alıp, vatandaşlarla görüştü. Bakan Soylu, "Yaklaşık 5 evde hasar söz konusu. Şimdi görevimiz bu depremlere yönelik hazırlıkları ortaya koyabilmek ve tedbir alabilmektedir. Bunu da vatandaşlarımızla, halkımızla iş birliği içerisinde sağlayabiliriz" dedi. Öte yandan kent merkezinde de itfaiye ekipleri deprem nedeniyle binaların dış cephesinden kopan beton parçalarını herhangi bir tehlike oluşturmaması için temizledi. Elazığ Valisi Kaldırım, deprem bölgesine ekiplerin sevk edildiğini ve alan taraması yapıldığını belirtti. Deprem bir kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.