Eski eşe takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı

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Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K.'ye (36), mahkeme kararıyla 3 ay için takılan elektronik kelepçe, arızalı çıktı. Yeni kelepçenin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi. Erdemir, kelepçenin arızalı olduğuna şaşırdıklarını belirterek, "Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldığını 1 gün sonra öğrendik. Avukatlarım emniyeti arayıp elektronik kelepçe konusunda bilgi edinmek istediğinde şaşkınlık yaşadı. Kelepçenin arızalı olduğu söylendi. Yenisinin getirilerek, takılacağını öğrendik. İnşallah bu elektronik kelepçe caydırıcı bir süreç olur ve birçok kişiye örnek teşkil eder" dedi.Boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Erdemir, 46 kez şikâyetçi olmasına rağmen sonuç alamamıştı. Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti. DHA