Evlerin üzerine çakıldı

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Kazakistan'ın Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kaza nedeniyle 28 Aralık'ı ulusal yas günü ilan etti. İki katlı bir binanın üzerine düşen uçağın enkazından şu ana kadar 15 kişinin cesedi çıkarıldı. Hastaneye aralarında çocukların da bulunduğu en az 60 kişinin kaldırıldığı bildiriliyor. Bek Air Havayolları'na ait uçakta 93 yolcu ile 5 mürettebat bulunuyordu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ölenlerin en az 6'sının çocuk olduğunu duyurdu. Havalimanında olan bir Reuters haber ajansı muhabiri, kalkış sırasında kalın bir sis tabakasının olduğunu bildirdi.Diğer yandan Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kazanın nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Sivil Havacılık Komitesi'nin açıklamasında da kazanın nedeni belli olana kadar ülkede Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğu kaydedildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek "Tüm suçlular ağır bir şekilde kanuna uygun olarak cezalandırılacak" dedi. Tokayev, kaza nedeniyle 28Aralık'ı ulusal yas günü ilan etti.TÜRKİYE, Kazakistan'daki uçak kazasında yaşamını kaybedenler için ülkeye başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almatı-Nur Sultan seferini yapmak üzere Almatı Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağının, bu sabah kalkış sırasında düşmesi sonucu gerek uçakta bulunanlar arasında gerekse düştüğü mahalde ölen ve yaralananların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu elim kaza nedeniyle dost ve kardeş Kazak halkının üzüntüsünü paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.