Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İkizleriyle doğumda öldü

İkizleriyle doğumda öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 28.12.2019
İkizleriyle doğumda öldü
KAYSERİ'DE tüp bebek yöntemiyle ikiz bebeklerine hamile kalan Leyla Ercan (29), gebelik zehirlenmesi sonucu bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti. Leyla-Onur Ercan çifti, 4 yıldır bebek sahibi olamayınca tüp yöntemini denedi. Leyla Ercan ikiz bebeklere hamile kaldı. Bir erkek bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan genç kadın, 10 gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 8.5 aylık hamile Leyla Ercan'a gebelik zehirlenmesi teşhisi konuldu. Önceki gece doğuma alınan talihsiz kadın, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İkizleriyle doğumda öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN