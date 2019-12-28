İkizleriyle doğumda öldü

KAYSERİ'DE tüp bebek yöntemiyle ikiz bebeklerine hamile kalan Leyla Ercan (29), gebelik zehirlenmesi sonucu bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti. Leyla-Onur Ercan çifti, 4 yıldır bebek sahibi olamayınca tüp yöntemini denedi. Leyla Ercan ikiz bebeklere hamile kaldı. Bir erkek bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan genç kadın, 10 gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 8.5 aylık hamile Leyla Ercan'a gebelik zehirlenmesi teşhisi konuldu. Önceki gece doğuma alınan talihsiz kadın, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.