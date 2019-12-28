İstanbul faciadan döndü

BUGÜN NELER OLDU

Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kuruyük gemisi Songa İridium dün öğlen saatlerinde kıyıya çarptı. 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki geminin Odessa Limanı'ndan Ambarlı Limanı'na gittiği öğrenildi. Konteyner yüklü gemiyi kurtarmak için olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karaya oturan gemiyi römorkörle kurtarma çalışması başlatıldı. 1 saat süren çalışmaların ardından gemi bulunduğu yerden çekildi.İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi, saat 12:00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13'te Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarpmıştır. Olayda herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu olmamıştır" denildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de kazayla ilgili tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Bu arada görgü tanıkları kazayı anlattı. Orkan Büyükdumanlı, "Teknemiz var bizim de. Telsizden duyduk geldik hemen. Römorkör çağırdık gelince. Burada duran tekneleri uyardık. Gemi vuracak diye korktuk" dedi. Olay anında sahilde yürüyüş yapan Oktay Gürpınar ise "Uzun süre köprüden bu tarafa doğru bir siren sesiyle geldi. Yarı yolda demir attı. Demir atarak fenerin önünde durdu ve baş taraftan karaya oturdu. Çekiciler geldi ve kurtarmaya çalışıyorlar. Ben yürüyordum burada, Allah'tan tanker değil" diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un Boğazlar'daki tehlikeleri önlemek için yapılması gerektiğini belirterek, "Yapmazsak bu bizim üzerimizde baskı olur" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bu yılın ilk 9 ayında 30 bin 352 geminin Boğaz'dan geçiş yaptığını, bunun 6 bin 713'ünün petrol ve ürünleri gibi tehlikeli madde taşıyan tankerler olduğunu söyledi.KAZANIN ardından vatandaşlar boğazda bu tür olayların meydana gelmemesi için yeni bir kanalın gerekli olduğunu dile getirildi. Olayın yaşandığı esnada orada bulunan Ayhan Durmaz, "Kaç gündür gündemde olan sorular yine yanıtını bulmuş oldu. İstanbul'a ikinci bir kanal şart. Bu bir tanker de olabilirdi, petrol gemisi de olabilirdi ve daha büyük bir felakete yol açabilirdi. Geçmişte "İndependenta" gemisi patlamıştı, bir daha buna benzer şeyler yaşanmasın, dileğimiz budur" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kanal İstanbul ile ilgili başta CHP olmak üzere bu büyük projenin yapılmasına karşı çıkanları eleştirirken, "İstanbul kaç defa direkten döndü, en son kuru yük gemisi yalıya çarparak durdu. Boğazdan geçen gemilerin bağlı olduğu şirketlerin avukatlığını yapıyorlar. "Depremi tetikler şeklindeki iddialar akla ziyan iddialar, hiçbirinin bilimsel geçerliliği yok" dedi.