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İstanbul’a ilk kar düştü

Giriş Tarihi: 28.12.2019
İstanbul’a ilk kar düştü
İSTANBUL'DA soğuklar etkisini artırırken, Anadolu yakasına mevsimin ilk karı yağdı. Kentin yüksek kesimlerinden Çamlıca'da 10 dakika yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü. Meteoroloji'den yayımlanan son rapora göre İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürürken, yarın sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan yurdun doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 984 köy yolu kapandı. Hakkari, Yüksekova, Van'ın Bahçesaray ve Başkale ilçeleri, Tunceli'nin Ovacık ilçesi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerindeki okulların bir kısmı yoğun kar nedeniyle tatil edildi.
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İstanbul’a ilk kar düştü
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