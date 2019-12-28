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İzinsiz aldığı araba mezar oldu

Diyarbakır’da, 13 yaşındaki Baran Kaygusuz, babasına ait araçla makas atarken kaza yaptı. Kazada Kaygusuz ve arkadaşı İbrahim Çelikbilek öldü, iki arkadaşı ise ağır yaralı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Giriş Tarihi: 28.12.2019
İzinsiz aldığı araba mezar oldu
Diyarbakır Kayapınar'da 13 yaşındaki Baran Kaygusuz izinsiz aldığı babasının otomobiliyle makas atarken, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç bir sitenin bahçe duvarına çarptı, araçtaki Kaygusuz ve arkadaşı İbrahim Çelikbilek (15) hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Kaygusuz, babasına ait otomobili ailesinden izinsiz alıp, arkadaşlarıyla birlikte dolaşmaya çıktı. Aşırı hız yapıp, makas atarak ilerlediği öne sürülen Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Feci kazada, Kaygusuz'un kullandığı otomobil bulvar üzerinde yer alan bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Baran Kaygusuz ve araçta bulunan arkadaşı İbrahim Çelikbilek öldü. 15 yaşındaki Mehdi Zan ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Kazada ölen iki çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.
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