İstanbul'a son dakika kar yağışı sürprizi! Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre yurdun birçok kesiminde sağanak, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinde, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Ankara için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Dün gece saatlerinde ise İstanbul kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Çatalca ve bazı bölgelerde araçların üstü karla kaplandı. Haftanın son gününde vatandaşlar, plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. Meteoroloji'den gelen son verileri haberimizde bulabilirsiniz.

29 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU RAPORLARI

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